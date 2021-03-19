Вашингтон, 2 июня, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена одна за другой преследуют неприятности. После церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США в Колорадо, где глава государства упал на сцене, он ударился головой о дверь при выходе из вертолёта по прибытии к Белому дому. Об этом сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

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После возвращения в Вашингтон Байден, казалось, пребывал в хорошем расположении духа, отметило издание. После удара головой о дверь вертолёта, он пошутил в разговоре с журналистами у Белого дома по поводу своего падения.

«Меня забросали мешками с песком», ― с улыбкой сказал президент.

Затем он неловко подпрыгнул и направился внутрь.

Байден является старейшим президентом США и намерен баллотироваться на второй срок, который продлится до тех пор, пока ему не исполнится 86 лет. Однако подобные инциденты заставляют избирателей задуматься о физическом состоянии американского лидера.

Врач президента в Белом доме признал, что с возрастом походка Байден стала более медленной и менее уверенной. Он спотыкался и раньше.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Байден споткнулся, когда поднимался на борт самолёта, возвращаясь из Варшавы. Ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд назвал инцидент со спотыкающимся и падающим президентом США символом всей внутренней и внешней политики страны в последние два года.

1 июня Байден принял участие в церемонии вручения дипломов курсантам Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо. После поздравления одного из выпускников он повернулся и попытался пройти в сторону, но оступился и рухнул на сцену, едва не упав с неё.

Попытки подняться самостоятельно успехом не увенчались. Встать на ноги ему помогли сотрудники его охраны. Перед своим падением американский лидер в шутку заявил на этой церемонии о том, что он «300 лет назад подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США».

Бывший президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что действующий американский лидер не пострадал в результате падения. Политик также назвал произошедшее «безумием» и неодобрительно покачал головой.