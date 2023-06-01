Вашингтон, 1 июня, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден рухнул на пол в ходе церемонии вручения дипломов выпускникам Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Видеозапись с его падением распространилась по социальным сетям.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

На кадрах видно, что после поздравления одного из курсантов учебного заведения американский лидер повернулся и, вероятно, хотел проследовать в сторону, но оступился, упав на сцену. Затем к президенту подбежали охранники, которые помогли ему подняться.

Источник: социальные сети

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Это уже не первый подобный инцидент с Байденом. В ноябре 2022 года глава Белого дома чуть не упал на сцене во время своей речи в Нью-Йорке, когда агитировал избирателей в поддержку в поддержку губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

В ходе выступления он стал перемещаться по сцене и наступил на некий предмет, который находился на полу. Из-за этого президент едва не потерял равновесие.

В конце февраля Байден упал, поднимаясь по трапу самолёта в польской столице Варшаве, где побывал с двухдневным визитом. После падения американский лидер быстро встал без построенной помощи и продолжил движение.