Москва, 14 февраля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Заявки на участие в электронном голосовании на предстоящих президентских выборах подали порядка 2 млн 175 тыс. человек. По место нахождения голосовать собираются 740 тыс. избирателей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«На сей момент у нас уже подано 2 млн 915 тыс. заявлений (на участие в электронном голосовании и «Мобильном избирателе»), из них 2 млн 175 тысяч заявок — на ДЭГ из 28 регионов», — сказала Памфилова.

Вместе с тем глава ЦИК уточнила, что заявки на участие в голосовании по месту нахождения подали порядка 740 тысяч, назвав это «хорошей динамикой».

Отмечается, что приём заявлений продолжится до 11 марта.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Впервые голосование на выборах президента России пройдёт в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что ДЭГ в Москве протестируют в начале марта перед выборами.

Как передавало ИА Регнум, 31 января ЦИК завершил приём подписных листов в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на президентские выборы.

Памфилова 8 февраля заявила о полной ясности того, что в избирательном бюллетене будут четыре кандидата. Так, за главный пост в стране на выборах поборются Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх миллионов подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону.