Москва, 8 февраля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о полной ясности того, что итоговый в избирательном бюллетене будут четыре кандидата на должность президента России.

Cikrf.ru

«Сегодня заканчивается определённый цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата», — сообщила глава ЦИК на заседании комиссии.

Ранее в тот же день ЦИК отказала в регистрации выдвиженцу от «Коммунистов России» Сергею Малинковичу и представителю партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину. По итогам проверки подписей в их поддержку Центризбирком выявил в подписных листах более 15% брака при допустимом показателе в 5%.

Кроме того, в листах Малинковича обнаружили восемь умерших людей, а в подписях за Надеждина — 11 умерших.

Как объяснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, ЦИК не обвиняет кандидатов в появлении умерших в подписных листах. Вероятнее всего, такая ошибка связана с использованием старых баз. В то же время он назвал появление умерших в списках верхом цинизма.

Комментируя это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул правомерность вынесенных решений из-за большого количества недействительных подписей. Представитель Кремля напомнил, что чтобы стать кандидатом, необходимо соответствовать определённым параметрам, а в данном случае большое количество ошибок в подписях.

Среди участников предвыборной кампании остались Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года, голосовать можно будет в течение трёх дней. Досрочное голосование пройдёт в период 25 февраля — 14 марта, дистанционное электронное голосование пройдёт в 29 регионах страны. По словам Памфиловой, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей. Она также отметила, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах подали 1,4 млн россиян.