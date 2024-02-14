Москва, 14 февраля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Центральный банк России для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с карт и приложений, сообщила 14 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Artem Sobolev/Global Look Press

«Во многом, когда безналичные переводы, проблема решается, но многие уходят в наличные. Берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, счёт преступника», — цитирует её «РИА Новости».

Для того чтобы этого не было, необходимо рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким «токенизированным картам, по приложениям через терминал», добавила Набиуллина.

«Может быть, посмотреть и в том числе если это заносится на карту только что открытую к приложению банка», — заключила она.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля в ЦБ заявили, что российские банки в 2023 году предотвратили мошеннические хищения почти на шесть триллионов рублей. Вместе с тем злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году, и украсть 15,8 млрд рублей.

По словам Набиуллиной, угроза кибербезопасности будет только нарастать. Переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло, поскольку злоумышленники очень изобретательны, добавила она.

Некоторое время назад мошенники в Москве начали звонить россиянам от имени мобильных операторов и заявлять, что у них якобы заканчивается срок пользования личным номером. Они просили продиктовать данные паспорта «для подтверждения продления». Аферисты пользуются тем, что власти страны намерены бороться с «серыми сим-картами» и усилить контроль за тем, чтобы каждая из них приобреталась по паспорту.