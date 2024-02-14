Москва, 14 февраля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Угроза кибербезопасности будет только нарастать. Об этом 14 февраля заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Владимир Астапкович/РИА Новости Эльвира Набиуллина

Она отметила, что доля возмещения средств людям, пострадавшим от кибермошенничества, выросла с 4,4 до 8,7%.

«Да, увеличилось количество успешно отражённых атак банками, но увеличилось и число успешных атак — почти 1,2 млн операций без согласия клиентов», — сказала Набиуллина.

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По словам главы ЦБ, переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло, поскольку злоумышленники очень изобретательны. Кроме того, граждане берут большие кредиты и отдают их мошенникам, а каждый четвёртый похищенный рубль из банков является заёмным.

Набиуллина объяснила, что одна из главных задач ЦБ в 2024 году заключается в борьбе с кредитным мошенничеством.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля в ЦБ сообщили, что российские банки в 2023 году предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей. Вместе с тем злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году, и украсть 15,8 млрд рублей. В регуляторе отметили, что одна из возможных причин — более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников.