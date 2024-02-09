Москва, 9 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. В Москве мошенники изобрели новый способ обмана граждан и выманивания у них средств. Так, аферисты пользуются тем, что власти страны намерены бороться с «серыми сим-картами» и усилить контроль за тем, чтобы каждая из них приобреталась по паспорту.

Иван Шилов ИА Регнум

Некоторое время назад мошенники начали звонить гражданам от имени мобильных операторов и заявлять, что у них якобы заканчивается срок пользования личным номером. Они просили продиктовать данные паспорта «для подтверждения продления».

Жертвой такого «развода» стала 60-летняя москвичка Надежда. Женщина 8 февраля выполнила требования звонившего «представителя оператора», после чего ей позвонили «сотрудники Госуслуг». Надежде сообщили, что её личными данными завладели мошенники, и расспросили, какие суммы ей приходят на банковские карты. Почувствовав неладное, Надежда не стала разглашать эту информацию, и её оперативно передали в руки «сотрудника финансового мониторинга».

Дальше обман пошёл уже по известной схеме.

Звонивший заявил, что личные счета женщины уже «вскрыты» и злоумышленники пытаются вывести оттуда все средства. Чтобы убедить Надежду в якобы правдивости своих слов, звонивший назвал точную сумму на её счету, а затем заверил, что деньги отправят некоему гражданину Украины. После этого последовали угрозы уголовного преследования за отправку денег ВСУ и госизмену.

Для того чтоб окончательно напугать женщину, ей перезвонил «майор ФСБ», который пообещал спасти Надежду от всех бед и предоставить защиту. Для этого всего лишь надо встретиться с «сотрудниками» возле банкомата, а затем снять с карты все деньги. В конце концов женщина доверилась и выполнила всё, что требовали мошенники, отдав им 639 тысяч рублей. Лишь когда у неё попросили ещё и справки 2-НДФЛ, она поняла, что стала жертвой мошенничества.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платёжных карт».

Похожая история произошла двумя днями ранее. 78-летняя пенсионерка Светлана также получила звонок якобы от мобильного оператора, который заявил об истечении срока абонентского договора. Чтобы продлить действие договора, необходимо продиктовать номер из смс-сообщения, которое Светлане должно прийти на мобильный.

Пенсионерка продиктовала звонившему номер, а позднее ей перезвонил «сотрудник Госуслуг». Мошенник убедил пенсионерку, что, продиктовав код из смс чуть ранее, она предоставила свои данные злоумышленником и деньги с карт надо «спасать». Поможет в этом якобы сотрудник «ЦБ России» Алексей. Пенсионерку не смутило, что якобы представитель Центробанка звонит ей с номера, начинающегося на +371, что соответствует коду Латвии.

При этом в ходе разговора звонившие не раз называли суммы по вкладам и на картах пенсионерки, так что у неё совсем не было сомнений в том, что звонят настоящие сотрудники. Мошенники сумели убедить Светлану, что украсть её деньги хотят сотрудники ВТБ, поэтому срочно надо ехать в банк и снимать все накопления — 67 тысяч долларов. Женщина послушалась и потребовала в отделении банка всю сумму. Однако уже настоящие сотрудники поинтересовались, зачем пожилой женщине все средства, и сказали, что выдать они могут лишь 10 тысяч долларов. Светлана заверила, что хочет купить участок, и забрала часть средств. Всё это время она контактировала с аферистами по телефону. Они координировали её передвижения и диктовали адреса отделений, где можно снять ещё денег.

Отправившись по очередному адресу, пенсионерка получила в банке ещё 5 236 000 рублей. Сообщив, «Алексею», что все средства сняты, она выслушала новые инструкции. Женщине поручили сложить все деньги в чёрный пакет, а потом отдать «сотруднику Росфинмониторинга», который назовёт ей кодовое слово «снег».

Светлана и тут во всём послушала мошенников. В итоге общий ущерб составил 6 142 012 рублей. Что её обманули, пенсионерка поняла только по возвращении домой. Полиция ищет звонивших и мужчину, забравшего деньги лично.

ИА Регнум 5 февраля писало, что москвичка две недели обналичивала свои сбережения с разных счетов и переводила мошенникам. За процессом следила специальная «помощница», которая разъезжала с жертвой по отделениям банков. Ущерб превысил 27, 5 млн.