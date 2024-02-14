Вашингтон, 14 февраля, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп настраивает российского лидера Владимира Путина атаковать Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден

«Из-за того, что бывший президент [США] подал миру опасный, шокирующий и, откровенно говоря, не соответствующий американскому духу сигнал. Лишь несколько дней назад Трамп направил приглашение Путину вторгнуться [на территории] некоторых наших союзников, союзников по НАТО», — сказал Байден, обращаясь к согражданам и палате представителей Конгресса с призывом скорейшего выделения крупной финансовой помощи Украине из федерального бюджета США.

Байден подчеркнул, что Трамп именно это имел в виду. До него ни один президент США «никогда не преклонялся» перед российским лидером, добавил глава Белого дома.

По словам американского президента, НАТО является священным обязательством, а Трамп считает его обузой. В случае «нападения» Путина на одного из союзников по НАТО, США при действующей власти будут защищать каждый дюйм территории альянса, добавил Байден.

Также американский лидер отметил, что США добились единства альянса и расширили его. Уйти сейчас нельзя, поскольку Путин делает на это ставку, одной Украиной он «не ограничится», заявил Байден.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля во время предвыборного митинга в Южной Каролине Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию нападать на любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили своих финансовых обязательств перед Альянсом. Экс-президент добавил, что в такой ситуации он бы не защищал страны НАТО, так как нужно платить по счетам. Также Трамп выразил опасения по поводу помощи Украине.

В Вашингтоне его заявление поспешили назвать ужасающим и неуравновешенным. Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс подчеркнул, что подобного рода высказывания о поощрении вторжений в страны-союзники ставят под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и экономику США.

В Москве неоднократно заявляли, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО — ни геополитических, ни экономических, ни военных. Президент РФ Владимир Путин также назвал полной чушью утверждения о возможном нападении России на НАТО, а слова американского лидера Джо Байдена об этом — фигурой речи.