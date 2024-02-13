Париж, 13 февраля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. После интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону французские власти начали пугать своих граждан Россией, чтобы ужесточить цензуру в интернете. Об этом 13 февраля заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.

(сс) Patrice CALATAYU

Как написал политик, французские власти отчитались о выявлении сети якобы продвигающих Россию сайтов, которую они назвали «Портал Комбат».

По его словам, всё это делается, чтобы любой ценой внушить французам идею о российской угрозе, а также оправдать ужесточение цензуры в интернете.

«Эта галиматья используется, чтобы оправдывать запрет сайтов, социальных сетей, мнений», — написал Филиппо.

Как передавало ИА Регнум, Карлсон разместил запись беседы с Путиным на своём сайте в ночь на 9 февраля. Интервью также опубликовал сайт Кремля. В ходе разговора российский лидер подробно объяснил предысторию конфликта на Украине, отметил, что в планах России нет нападений на страны НАТО, а также подчеркнул готовность России к диалогу по Украине при условии выполнения требований Москвы.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что интервью президента России американскому журналисту произвело на западных лидеров эффект лекарства, попавшего в цель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад готов карать неугодные СМИ. Он обратил внимание на то, что сейчас в Европе любые СМИ и источники, которые не действуют в рамках информационного мейнстрима и пытаются освещать события с разных сторон, сразу признаются инструментами пропаганды.

В июле 2023 года Путин назвал ложь Запада вековой практикой. Выступая на саммите Россия — Африка, глава государства заявил, что говорить неправду стало практикой западных стран в последние десятилетия и столетия.