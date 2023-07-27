Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что говорить неправду стало практикой западных стран в последние десятилетия и столетия. Об этом он сказал 27 июля на саммите Россия — Африка.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

«Россия является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. Те, кто утверждает, что это не так, просто извращают факты, говорят неправду. Это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств», — заявил глава государства, говоря о выполнении Россией продовольственных обязанностей на мировой арене.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля 2023 года российская сторона отказалась продлевать зерновую сделку, в которой участвовала с 22 июля 2022 года. Причиной стало неисполнение Западом российских условий. Путин отметил, что в рамках соглашения ни одно из положений в интересах России так и не выполнили. Кроме того, Запад мешает даже бесплатным поставкам удобрений нуждающимся странам.

Помимо этого, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Украина, США и НАТО использовали зерновую сделку для прикрытия своей диверсионной и террористической деятельности. Она уточнила, что Россия продолжит поставки удобрений и сельхозпродукции в Африку и без зерновой сделки.

Ранее Путин назвал правду лучшим оружием против лжи и пропаганды. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», отвечая на вопрос французской журналистки. Глава государства отметил, что западные власти боятся правды, чем объясняются все вводимые ими запреты в отношении России, у которой, в свою очередь, в этих странах много друзей. Но их власти навязывают стереотипы и пытаются не дать думать самостоятельно.

Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. Ожидается, что на нём подпишут значимые соглашения и утвердят план партнёрства России и стран Африканского континента, а также обсудят зерновую сделку, продовольствие, энергетику и ряд других важных вопросов. Как отмечали российские власти, мероприятие проводится, несмотря на давление западных стран на африканские государства.