Вашингтон, 9 февраля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Полный текст интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону с видео опубликован на сайте Кремля утром 9 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Американский журналист взял интервью у главы российского государства 6 февраля.

Интервью набрало более 40 млн просмотров в социальной сети Х за четыре часа.

В YouTube на канале Карлсона видеозапись разговора с Путиным по состоянию на 06:30 мск набрала около 876 тыс. просмотров, отметку «нравится» поставили 205 тыс. человек.

При этом 1 млн просмотров интервью набрало в соцсети Х всего лишь за восемь минут с момента публикации.

Такер Карлсон на своём сайте выложил интервью с президентом России 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск). Журналист заявил, что каждый желающий сможет посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования. Разговор длился 2 часа 7 минут 18 секунд.

За время беседы Карлсон задал примерно 60 вопросов, включая уточняющие, об Украине, США, Западе.

Также прозвучали вопросы о Китае и БРИКС, о перспективах «нападения» России на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении Путина к бизнесмену Илону Маску.

Россия пока не достигла всех целей спецоперации, поскольку одной из них является денацификация, подразумевающая запрет любых неонацистских движений и формирований, заявил президент Путин.