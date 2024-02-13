Москва, 13 февраля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Запад готов карать неугодные СМИ, а любые источники информации, не соответствующие его критериям, сразу признаются инструментами пропаганды. Об этом 13 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Julia Nikhinson — Pool via CNP/Global Look Press

Так он прокомментировал новость о том, что министры Франции, Германии и Польши провели встречу по информационной борьбе против России.

Песков обратил внимание на то, что сейчас в Европе любые СМИ и источники, которые не действуют в рамках информационного мейнстрима и пытаются освещать события с разных сторон, сразу признаются инструментами пропаганды.

«Это общая тенденция», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, такой подход идёт вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей в Европе карать неугодные им СМИ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил о новом сотрудничестве с Германией и Польшей в рамках информационной борьбы против России. По его словам, в будущем Франция, Германия и Польша хотят рассказывать своим гражданам об инструментах дезинформации и информационных атаках. Кроме того, он отметил, что Париж, Берлин и Варшава планируют расширять сотрудничество по широкому кругу вопросов, включая экологию и верховенство права.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин назвал ложь Запада вековой практикой. Выступая на саммите Россия — Африка, глава государства заявил, что говорить неправду стало практикой западных стран в последние десятилетия и столетия. Перед этим Путин назвал правду лучшим оружием против лжи и пропаганды. Как отметил глава государства, западные власти боятся правды, чем объясняются все вводимые ими запреты в отношении России.