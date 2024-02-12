Калининград, 12 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Житель Калининградской области по собственной инициативе передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии, возбуждено уголовное дело, сообщила 12 февраля пресс-служба регионального УФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Там уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

«Установлено, что подозреваемый, действуя из личной заинтересованности, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с сотрудником службы безопасности Украины, в ходе которых во исполнение преступного умысла передавал сведения о социально-политической и экономической обстановке в Российской Федерации и Республике Беларусь», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля в Ростове-на-Дону суд приговорил украинскую шпионку, передававшую сведения о расположении российских средств противовоздушной обороны и перемещениях техники, к десяти годам тюрьмы.

Краснодарский суд в этот же день приговорил 23-летнего Дмитрия Киселёва к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии. По данным силовиков, задержанный собрал данные о строениях с предполагаемым расположением российских военнослужащих в Харцызске в ДНР и обозначил объекты в интерактивных картах, снимки которых направил представителям Службы безопасности Украины. Мужчина сам установил контакт с сотрудниками СБУ. Он получил от них задания отправлять фото и видео объектов, совершать взрывы и поджоги на железной дороге.

ФСБ 6 февраля проинформировала о двух уголовных делах по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ), связанных с Украиной. Одно возбудили против 20-летнего жителя Чувашии, планировавшего теракты на российских предприятиях по заданию СБУ.

Фигурантом другого стал житель Камчатского края, сотрудничавший по собственной инициативе с СБУ. Он согласился предоставлять украинским спецслужбам информацию об участвующих в СВО гражданах России.