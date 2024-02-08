Красноярск, 8 февраля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Суд в Красноярске приговорил 23-летнего Дмитрия Киселева к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии, сообщили 8 февраля в пресс-службе ФСБ.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Суд признал Киселева виновным в совершенных им преступлениях и назначил ему наказание — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, задержанный собрал данные о строениях с предполагаемым расположением российских военнослужащих в Харцызске (ДНР) и обозначил данные строения в интерактивных картах, снимки которых направил представителям Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчина сам установил контакт с сотрудниками СБУ. Он получил от них задания отправлять фото и видео объектов, совершать взрывы и поджоги на железной дороге.

Как сообщало 7 февраля ИА Регнум, в Карелии суд приговорил 20-летнего студента Андрея Васюренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к девяти годам за госизмену и призывы воевать на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Из этого срока 2,5 года он проведёт в тюрьме, а остальные в колонии строгого режима. Он выступал за независимость Карелии и подстрекал жителей к госизмене.