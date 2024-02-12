Омск, 12 февраля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Суд признал жителя Омска, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге, виновным в государственной измене, диверсии и терроризме и приговорил его к 16 годам лишения свободы, сообщила 12 февраля пресс-служба УФСБ по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Приговором 2-го Восточного окружного военного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями «диверсия», «участие в деятельности террористической организации», «государственная измена», и приговорен к 16 годам лишения свободы», — отметила пресс-служба.

Суд установил, что в мае 2023 года 22-летний гражданин совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги в районе станции Московка. В июне 2023 года его задержали.

Фигурант — сторонник нацистской идеологии, участник украинской организации «Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметили в ФСБ. Киевские кураторы ставили перед осуждённым задачу по осуществлению разведки в окружении военных частей Министерства обороны РФ, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля в Краснодаре суд приговорил 23-летнего жителя к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии. По данным силовиков, задержанный собрал данные о строениях с предполагаемым расположением российских военнослужащих в Харцызске в ДНР и обозначил объекты в интерактивных картах, снимки которых направил представителям Службы безопасности Украины.

4 февраля в ФСБ сообщили, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов) участвует в деятельности так называемого «Легиона «Свобода России». Пономарёв вступил в формирование, возложив на себя обязанности по его информационному сопровождению, заявили в службе. Члены данной организации, помимо ведения боевых действий против России на стороне ВСУ, вербуют российских граждан для совершения преступлений экстремистской и террористической направленности, отметили в ФСБ.

ФСБ продолжает следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении Пономарёва и его пособников на территории России, указали в службе. Ранее в ФСБ сообщили о возбуждении против Пономарёва уголовного дела по статье о государственной измене.