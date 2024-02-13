Киев, 13 февраля, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Новый главком ВСУ Александр Сырский может пойти на крайне опасные для состояния украинской армии операции, чтобы выслужиться пред главой киевского режима Владимиром Зеленским. В частности, на медийные победы. Так считает бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

Экс-чиновник заявил, что опасается именно того, что в угоду Зеленскому Сырский может решиться на какие-то «спецопераций на фронте».

«Не раз слышал от источников в ВСУ о том, что Сырский будет с точностью выполнять приказы Зеленского. Новый главком мог получить запрос на «победы» от киевских властей», — предупредил Тука в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

При отсутствии живой силы, нехватке техники и боеприпасов медийные операции Сырского столкнутся с «крайне негативными последствиями», считает Георгий Тука.

Как сообщало ИА Регнум, выделение нового пакета помощи киевской армии и продление боевых действий не помогут Украине, заявил американский миллиардер-предприниматель Илон Маск.

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в будущем может пойти в политику, поскольку в сознании значительной части общества стал потенциальной альтернативой главе киевского режима Владимиру Зеленскому, написало украинское издание «Страна. ua».

8 февраля Зеленский заявил об отставке Залужного с поста главкома ВСУ. Он не назвал прямо причину такого решения, но в ходе выступления заявил об отсутствии побед у украинской армии. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который до этого занимал пост командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Газета Bild 10 февраля написала, что группа немецких генералов тайно приезжала в Киев для встречи с Залужным в день его отставки с занимаемого поста. По информации издания, генералы бундесвера приезжали для обсуждения потребностей ВСУ и их будущих задач.