Киев, 12 февраля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в будущем может пойти в политику, поскольку в сознании значительной части общества стал потенциальной альтернативой главе киевского режима Владимиру Зеленскому, пишет 12 февраля украинское издание «Страна. ua».

ТАСС/AP

В материале отмечается, что после отставки Залужного Зеленский становится главным ответственным за всё, в том числе за ситуацию на фронте, которая складывается не в пользу ВСУ. Сам же процесс отстранения от должности оформили так, чтобы пресечь любые разговоры о конфликте.

Кроме того, украинское издание отметило политическое напряжение, назревающем вокруг этих перемен. Так, в соцсетях можно найти огромное количество негативных комментариев, связанных с отставкой Залужного и назначением на его место Александра Сырского.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 февраля Зеленский заявил об отставке Залужного с поста главкома ВСУ. Он не назвал прямо причину такого решения, но в ходе выступления заявил об отсутствии побед у украинской армии. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который до этого занимал пост командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Газета Bild 10 февраля написала, что группа немецких генералов тайно приезжала в Киев для встречи с Залужным в день его отставки с занимаемого поста. По информации издания, генералы бундесвера приезжали для обсуждения потребностей ВСУ и их будущих задач.

В этот же день первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин объяснил отставку Залужного его большой популярностью среди украинцев. По словам парламентария, на это указывают данные всех соцопросов.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил замену Залужного Сырским с перестановкой мебели. Он уверен, что в стратегическом плане это ничего не изменит. Политик напомнил, что Адольф Гитлер при неудачах на фронте также менял военачальников. Константинов назвал отставку Залужного признанием Киева провала контрнаступления.