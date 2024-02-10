Берлин, 10 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Группа немецких генералов 8 февраля тайно приезжала в Киев для встречи с Валерием Залужным в день его отставки с поста главнокомандующего ВСУ, сообщила газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

По информации журналистов, высокопоставленные офицеры бундесвера приехали, чтобы обсудить потребности украинской армии и её будущие задачи. Генералов заметили в одной из украинских гостиниц. Журналисты направили запрос в минобороны ФРГ с просьбой прокомментировать информацию.

В министерстве сообщили, что в Киев приезжали генеральный инспектор бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер и генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий штаб по вопросам Украины в минобороны Германии, и ряд других офицеров по приглашению Залужного.

«Но внезапно в четверг днём ​​объявили, что Залужного уволили с поста главнокомандующего», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля об отставке Залужного объявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он не назвал прямо причину такого решения, но в ходе выступления заявил об отсутствии побед у украинской армии. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который до этого занимал пост командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин 10 февраля объяснил отставку Залужного тем, что его популярность на Украине, как показывают соцопросы, стала больше, чем у Зеленского. Также депутат уверен, что на решение отправить главкома в отставку повлиял провал начавшегося летом разрекламированного контрнаступа.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил замену Залужного Сырским с перестановкой мебели. Он уверен, что в стратегическом плане это ничего не изменит. Политик напомнил, что Адольф Гитлер при неудачах на фронте также менял военачальников. Константинов назвал отставку Залужного признанием Киева провала контрнаступления.