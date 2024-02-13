Вашингтон, 13 февраля, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Союзники США по НАТО должны нарастить помощь Украине, иначе Вашингтон будет вынужден поставить свои интересы на первое место, заявил 12 февраля бывший американский лидер Дональд Трамп.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Трамп обозначил, что США оказывают помощь Украине в объёмах, превышающих на $100 млрд помощь стран НАТО.

«У нас нет никого, кого они уважали бы, при этом они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов — и они сделают это, если их хорошо попросить об этом», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что именно он добился усиления НАТО в последние годы, это, по его словам, признают даже демократы.

Экс-глава Белого дома напомнил, как пригрозил 20 странам прекращением военной защиты со стороны США, они «не платили свою справедливую долю, но после деньги потекли рекой, то было прекрасное зрелище».

Если партнёры США не поднимут уровень собственных расходов для Украины и не сопоставят их со взносами Вашингтона, то интересы США должны быть учтены в первую очередь, заключил Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля во время предвыборного митинга в Южной Каролине Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию нападать на любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили своих финансовых обязательств перед Альянсом.

ФРГ в 2024 году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это в дальнейшем, заверил немецкий канцлер Олаф Шольц. Он добавил, что Германия будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе. По его словам, Берлин располагает средствами из специального фонда на оборону объёмом €100 млрд, он уже освоен на 80%.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 12 февраля заявила, что слова бывшего президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону являются «будильником» для ряда стран ЕС, которые отчисляют недостаточно средств на эти цели. Она выразила надежду на то, что Евросоюз начнёт больше вкладываться в оборону.