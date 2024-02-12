Берлин, 13 февраля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. В 2024 году Германия впервые увеличит траты на оборону до 2%, в будущем соответствующий показатель снижать не планируется, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«ФРГ в этом году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это всё время. <…> Я полагаю, что все европейские страны-члены альянса станут выполнять эти критерии», — сказал Шольц.

Он добавил, что Германия будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе. В настоящее время Берлин располагает средствами из специального фонда на оборону объёмом €100 млрд, он уже освоен на 80%, добавил канцлер.

Вооружённые силы ФРГ, по словам Шольца, в состоянии осуществлять заказы со сроком исполнения в конце 2020-х и 2030-х годов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для газеты The Wall Street Journal отметил, что США и Европейский союз намерены противостоять любым попыткам втянуть НАТО в украинский конфликт. Он призвал страны альянса обеспечить «действенность» коллективной обороны и безопасности, приведя в пример соблюдение государствами блока нормы тратить по 2% ВВП на оборонные расходы, а также запуск программы по созданию общеевропейской системы ПВО «Небесный щит» и планы ФРГ по размещению в Литве боевой бригады.

Высокопоставленные чиновники НАТО опасаются возможного выхода США в случае победы на предстоящих президентских выборах экс-главы Белого дома Дональда Трампа, заявил в интервью изданию Newsweek бывший руководитель по политическому планированию альянса Фабрис Потье. Он отметил, во время президентства от подобного решения Трампа останавливала «американская система», включая Конгресс и Пентагон. Выход США из НАТО станет «концом света» для альянса, отметили в издании.

Между Францией и Германией 22 января в ходе заседания Совета ЕС в Брюсселе возникли разногласия из-за помощи Украине, так как Берлин требует от Парижа увеличения поддержки Киева. Главными причинами напряжённости стали как провал летнего контрнаступления ВСУ, так и отказ ряда представителей Республиканской партии в Конгрессе США одобрить дальнейшую помощь Киеву, уточнило немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал вдвое увеличить военную помощь Украине, до €8 млрд в 2024 году, и призвал другие страны ЕС нарастить поставки вооружения. В первую очередь его слова были обращены к Франции, Испании и Италии. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню на упрёки со стороны Германии отреагировал «желчно».