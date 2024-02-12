Вашингтон, 12 февраля, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал законопроект, запрещающий избранному президенту США прекратить оказывать поддержку Украине. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X.

JD Lasica

«Это сумасшествие», — прокомментировал Маск попытки сенатора Джей Ди Вэнса заблокировать обсуждаемый в Конгрессе проект, согласно которому американскому президенту грозит импичмент, если он остановит финансирование Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля Маск согласился с постом, опубликованным американским блогером-миллионником Wall Street Silver. В нём говорилось о том, что $60 млрд, которые США собираются выделить Украине, ничего не изменят в тупиковой ситуации, а лишь продлят конфликт и приведут к гибели тысяч украинцев. США и Европа проиграли и настало время президенту США Джо Байдену, главе Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу это признать, отмечал автор.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о недоверии Лондона и Вашингтона к киевскому режиму в связи с неудачами ВСУ в ходе боевых действий. Он пояснил, что опасения у оппонентов Москвы появились, когда на Западе стали обсуждать назначение «спецпосланника» по Украине.

По словам лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, президент РФ Владимир Путин добьётся успеха, если США перестанут помогать Украине.