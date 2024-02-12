Вашингтон, 12 февраля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин добьётся успеха на Украине при отсутствии поставок помощи со стороны Соединённых Штатов, сообщил лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

(сс) Dan Scavino

«Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьётся успеха», — написал он в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, но без положений касательно урегулирования ситуации на южной границе, прошёл очередное процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Таким образом, документ, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд, из которых $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд — на помощь Израилю, прошёл ещё один этап предварительного согласования.

26 января президент России Владимир Путин выразил уверенность в достижении всех целей специальной военной операции на Украине. Спецоперацию начали для защиты интересов России, не имея никакой альтернативы и никаких других мотивов. Президент напомнил, что геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять готовых к нормальным отношениям с РФ, но Москва в свою очередь терпеливо выстраивала мирными средствами отношения с Киевом до 2014 года, но этому помешали её противники.