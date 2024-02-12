Москва, 12 февраля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. США и Великобритания опасаются предательства со стороны Киева в связи с неудачами ВСУ в ходе боевых действий. Об этом говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, распространённом 12 февраля пресс-бюро службы.

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Нарышкин отметил, что опасения Лондона и Вашингтона связаны с вероятными попытками многих представителей киевской элиты «сыграть на опережение» — заблаговременно перейти на сторону России.

«И такие опасения вполне оправданы — первые уже пошли», — отметил Нарышкин.

Он пояснил, что опасения у оппонентов Москвы появились, когда на Западе стали обсуждать назначение «спецпосланника» по Украине. Положение на фронте становится для ВСУ всё более тяжёлым, с проведением мобилизации возникают сложности, в получении военной помощи наблюдаются заминки.

В таких условиях многие украинцы стали сознавать, что Россия неизбежно достигнет целей специальной военной операции, констатировал глава СВР.

Как сообщало ИА Регнум, США и Великобритания, по информации СВР, убеждают страны G7 учредить должность спецпосланника по Украине. Предполагается, что спецпосланник будет иметь доступ к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и располагать информацией о его планах.