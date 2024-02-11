Вашингтон, 11 февраля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился на странице в соцсети Х (бывшая Twitter) с тем, что финансовая помощь Украине не изменит ситуацию на фронте, а лишь продлит конфликт и приведёт к гибели ещё ста тысяч украинцев.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Действительно. Просто вопрос в том, сколько детей умрёт, прежде чем это признают», — написал Маск.

Миллиардер ответил на пост, опубликованный американским блогером-миллионником Wall Street Silver. В нём говорилось о том, что $60 млрд, которые США собираются выделить Украине, ничего не изменят в тупиковой ситуации, а продлят конфликт и приведут к гибели тысяч украинцев. Отмечалось, что США и Европа проиграли и настало время президенту США Джо Байдену, главе Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу это признать. В посте также говорилось, что Россия сохранит Крым и ничто не изменит этого.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля Маск резко ответил на заявление президента Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности. Миллиардер отметил, что украинскую мясорубку надо было остановить ещё год назад.

Сенат США 8 февраля поддержал проект помощи Украине. Верхней палате американского парламента необходимо провести ещё как минимум пять голосований перед тем, как утвердить размер помощи Украине.

В декабре политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ИА Регнум поделился мнением, что когда американские военные соглашаются с провалом контрнаступления ВСУ, они также признают неудачу НАТО в организации прокси-войны против России.

Аналитик в области геополитики из США Марк Следоба также заявил 24 января, что план западных стран ослабить Россию с помощью конфликта на Украине провалился. Он отметил, что поставки вооружения украинской армии фактически оказались бесполезными.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся 4 июня 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось.