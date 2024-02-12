Мелитополь, 12 февраля, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Выпускники девятых классов школ Запорожской области в 2023-24 учебном году получат аттестаты по итогам промежуточного оценивания без прохождения государственных экзаменов, сообщила 12 февраля глава отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального министерства образования и науки Дарья Абрамова.

Владимир Гердо / ТАСС

«В этом году обучающиеся 9-х классов не принимают участия ни в прохождении итогового собеседования по русскому языку, ни в написании государственных выпускных экзаменов по русскому языку и математике», — сказала Абрамова «Запорожскому агентству новостей».

Учащиеся одиннадцатых классов смогут либо пройти промежуточную аттестацию, либо принять участие в Едином государственном экзамене, отметила она. В нынешнем учебном году для допуска к в ЕГЭ необходимо будет получить зачёт за написание итогового сочинения, пояснила Абрамова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года в рамках контроля за реализацией программы социально-экономического развития новых регионов России первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко посетил школы в Запорожской и Херсонской областях. Он осмотрел здания школ, провёл совещания с руководителями учреждений и поговорил со старшеклассниками об их планах поступления в российские вузы.

В декабре 2023 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила рамки проведения Единого государственного экзамена в 2024 году. Досрочный период сдачи ЕГЭ запланирован на 22 марта — 22 апреля, основной период — на 23 мая — 1 июля, дополнительный — до 23 сентября. Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов также разделили на три периода: досрочный — с 23 апреля по 18 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — с 3 по 24 сентября.