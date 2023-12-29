Москва, 29 декабря, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) утвердила рамки проведения Единого государственного экзамена в 2024 году. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Владимир Смирнов/ТАСС

«В соответствии с утверждёнными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдёт с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительные период — по 23 сентября», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рособрнадзора.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников девятых классов также разделили на три периода. Первый досрочный период продлится с 23 апреля по 18 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — с 3 по 24 сентября.

Кроме того, в ведомстве сообщили о вступлении в силу приказа, регулирующего правила проведения ОГЭ по математике. Таким образом, на тестировании теперь запрещено использование непрограммируемого калькулятора.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что решение о разрешении использования калькуляторов во время сдачи ЕГЭ по математике даже не рассматривается. При этом он отметил, что решение об использовании разрешённых справочных материалов на тестировании принимают не сотрудники Рособрнадзора, а специалисты, занимающиеся этой проблематикой.