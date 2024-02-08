Бердянск, Запорожская область, 8 февраля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в ходе контроля над реализацией программы социально-экономического развития новых регионов во время поездки по Запорожской области посетил школу № 16 в Бердянске, сообщила 8 февраля администрация региона.

Александр Река/ТАСС Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко

Он ознакомился с тем, какое у школы техническое оснащение, проверил состояние учебных классов и спортзала. В администрации отметили, что учебное заведение нуждается в обновлении спортивной инфраструктуры.

«Футбольному полю необходимо градирование, а баскетбольной и волейбольной площадкам — ремонт асфальтного покрытия. На скейт-площадке требуется замена спортивного оборудования и ремонт ограждения», — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что все восстановительные работы в школе завершат в соответствии с планом. Восстановлению Бердянска помогает Тверская область. При её участии в школе в 2024 году обновят систему обогрева, отремонтируют санузлы, кровли, фасад и пищеблок, а также поставят новую противопожарную систему.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 декабря 2023 года в ходе прямой линии сообщил, что на развитие Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в год в федеральном бюджете закладывают более 1 трлн рублей. Он указал на то, что украинские власти в своё время не уделяли внимания развитию этих регионов. Теперь в них многое предстоит сделать России, отметил президент.

31 января 2024 года российский лидер подчеркнул важность развития новых регионов. Он отметил, что комплексная программа по ним включает почти 300 мероприятий, и у каждого есть конкретные целевые показатели. Путин также сообщил, что в целом социально-экономическая интеграция этих субъектов идёт с хорошими хорошими темпами благодаря слаженной работе федеральных и региональных властей.