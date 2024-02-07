Херсон, 7 февраля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время поездки по Херсонской области посетил школу №1 в Верхнерогачикском округе, а также больницу и станцию скорой помощи в Верхнем Рогачике в рамках контроля за реализацией программы социально-экономического развития новых регионов до 2030 года, разработанной по поручению главы государства. Об этом сообщила 7 февраля пресс-служба администрации региона.

khogov.ru Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил школу №1 в Верхнерогачикском округе

«После воссоединения с Россией в школе произошли значительные изменения: для учеников сделали новый компьютерный класс, оснащённый ноутбуками и интерактивными досками. Также было организовано бесплатное горячее питание для школьников», — отметили в пресс-службе.

Кириенко осмотрел школу, поговорил со старшеклассниками об их планах после поступить в ведущие российские вузы. По итогам его посещения в школе начнут ремонт, а ученикам также предоставят дополнительные возможности для обучения.

Директор больницы Елена Кулик рассказала о развитии медицинского учреждения, которое стало возможно при поддержке российской системы здравоохранения. Больница закупила оборудование, организовала новые стандарты лечения, позволяющие сопровождать пациентов в течение всего цикла лечения. Благодаря помощи Минздрава РФ медучреждение только в 2023 году получила аппарат для рентгенографии, анализатор гликированного гемоглобина и автомобили скорой помощи, для пожилых пациентов организовали паллиативную помощь.

«Во время визита в больницу Верхнего Рогачика Сергей Кириенко также заслушал планы по капитальному ремонту здания, который будет осуществлён силами шефов-регионов в 2024 году», — сообщили в администрации области.

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Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 31 января на совещании по развитию новых субъектов РФ подчеркнул, что в этом вопросе мелочей нет. Он подчеркнул, что социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей — это фактически их возрождение.

Российский лидер сообщил, что на развитие новых российских регионов в 2023 году выделили более 1 трлн рублей, такие темпы финансирования планируется сохранить в течение нескольких лет. Он подчеркнул, что эти средства не должны никуда «исчезнуть».