Киев, 8 февраля, 2024, 22:45 — ИА Регнум. ВС России украинские военные заподозрили в закупке и использовании терминалов спутниковой связи американской компании Starlink, которую Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют для ведения боевых действий. Об этом 8 февраля сообщает украинское издание «СТРАНА. ua».

Nina Lyashonok/Global Look Press

Поводом для подозрения стали многочисленные жалобы солдат ВСУ на проблемы с интернетом.

«Украинские военные жалуются, что их интернет от Starlink стал очень медленный — буквально 0,3 Мб/с. Говорят, проблемы наблюдаются уже несколько месяцев, а в последнюю неделю — особенно сильно», — сообщает украинский портал.

Причина снижения качества услуг так и не установлена. В соцсетях активно обсуждается версия, что российская армия якобы закупает терминалы Starlink с активированными аккаунтами через Дубай и работают на бывших украинских территориях, которые сегодня находятся под контролем России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска преимущественно используют терминалы Starlink для управления беспилотниками. При этом для атак ВСУ используют не военные цели.

Британская газета Telegraph в конце ноября 2023 года написала, что у российских военных имеется возможность уничтожить спутники Starlink, помогающие ВСУ наносить удары. Как пояснили эксперты, коммерческие космические спутники не попадают под действие Женевской конвенции, и при использовании их одной из сторон конфликта вполне могут быть рассмотрены в качестве законной цели.

Министерство обороны России 4 января сообщило, что в интересах ВСУ используется свыше 500 космических аппаратов США и стран НАТО. ВСУ в организации управления и связи помогают 20 тысяч терминалов американской спутниковой системы Starlink.