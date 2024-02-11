Вашингтон, 12 февраля, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Компания SpaceX не продает терминалы спутниковой связи Starlink России. Такое заявление сделал американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск назвал ложными утверждения ряда СМИ о том, что его компания SpaceX продает России терминалы Starlink. По словам бизнесмена, заявлять подобное категорически неверно.

«Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию», — написал он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские военные заподозрили ВС России в закупке и использовании терминалов спутниковой связи американской компании Starlink, которую Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют для ведения боевых действий.

Поводом для подозрений стали многочисленные жалобы солдат ВСУ на проблемы с интернетом от Starlink, которые наблюдаются несколько месяцев, а в последние недели усугубились. Причина снижения качества услуг так и не установлена.

При этом британская газета Telegraph в конце ноября 2023 года написала, что у российских военных есть возможность ликвидировать спутники Starlink, помогающие ВСУ наносить удары. Как пояснили эксперты, коммерческие космические спутники не попадают под действие Женевской конвенции и, при использовании их одной из сторон конфликта, вполне могут быть рассмотрены в качестве законной цели.