Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону суд приговорил передававшую сведения о расположении российских средств противовоздушной обороны и перемещениях техники украинскую шпионку к десяти годам тюрьмы. Об этом заявили в ростовском ФСБ 8 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинка, въехав на территорию России, связалась с сотрудницей СБУ и пообещала ей сведения о местоположении воинских подразделений, маршрутах движения техники и личного состава армии», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Шпионка полностью признала вину в содеянном, её осудили по уголовной статье о шпионаже и назначили 10 лет заключения в колонии общего режима.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области в августе 2023 года сотрудники ФСБ задержали мужчину, пытавшегося приобрести секретное военное изделие для перепродажи. В отношении него возбудили дело о незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Ранее задержанный работал в фирме по реализации деталей авиапромышленности и радиолокационного оборудования.

В том же месяце в Крыму задержали агента СБУ. Мужчина признался, что его завербовали во время поездки к родственнице. На границе к нему подошёл незнакомец и предложил сотрудничество. Куратор выходил на связь раз в месяц и давал задания по отслеживанию военных грузов на железной дороге.