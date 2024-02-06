Чебоксары, 6 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Дело о госизмене возбудили в Чувашии в отношении мужчины, который по просьбе Службы безопасности Украины (СБУ) намеревался совершить теракты на российских предприятиях, сообщили 6 февраля в ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Согласился за вознаграждение совершить террористические акты на российских предприятиях», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 20-летний мужчина установил сотрудничество со спецслужбами Украины через интернет. Он признался, что получал заказы на поджоги железнодорожного оборудования. За преступления ему обещали 10–120 тысяч рублей.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Против задержанного уже возбуждали уголовное дело по статье 205 УК РФ по подозрению в совершении террористического акта организованной группой лиц на объектах транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре в Чувашии сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене в пользу Украины. Так, уроженец Подмосковья 1999 года рождения передавал данные о дислокации объектов Минобороны и расположенных в Калужской и Московской областях промышленных предприятий. По версии следствия, он также перечислял деньги ВСУ.

Сотрудники ФСБ 5 февраля предотвратили организованный СБУ теракт против одного из руководителей Крыма. Трое задержанных дали признательные показания. В Симферополе они готовили подрыв автомобиля. ФСБ возбудила уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта и незаконное использование взрывчатых веществ.