Вашингтон, 12 февраля, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на госпитализацию, связанную с медосмотром. Об этом 12 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию, поступившую от военного ведомства США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«На данный момент министр продолжает исполнять свои обязанности», — уточняется в сообщении Пентагона.

Кроме того, указывается, что заместитель Ллойда Остина готов взять на себя исполнение функций главы военного ведомства, если этого потребуют обстоятельства. Для самого министра в больнице предусмотрели и организовали все возможности по поддержанию секретных и не секретных линий связи, необходимых для исполнения обязанностей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Пентагона Ллойд Остин вновь госпитализирован. На этот раз у министра возникли проблемы с мочевым пузырём. Его доставили в военный медицинский центр имени Уолтера Рида.

В начале года Остин уже был госпитализирован, однако информация об этом впервые появилась 5 января. До этого момента ряд руководителей США, в том числе глава Госдепартамента Энтони Блинкен, не знали, где находился Ллойд Остин. В связи с создавшейся ситуацией глава Пентагона подвергся критике за попытку скрыть своё заболевание — рак простаты.

Позднее представитель ВС США Джастин Трипати сообщил, что Ллойд Остин даст показания по поводу своей госпитализации перед членами палаты представителей Конгресса США 29 февраля.