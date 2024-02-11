Вашингтон, 12 февраля, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Главу министерства обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина вновь госпитализировали. На этот раз, как сообщили 11 февраля в Пентагоне, госпитализация связана с возникшими проблемами с мочевым пузырём.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевыми пузырём», — приводит сообщение оборонного ведомства «РИА Новости».

О госпитализации Остина уведомили заместителя главы минобороны, главу комитета начальников штабов, Конгресс США и Белый дом. Отмечается, что Ллойд Остин продолжит исполнять свои обязанности.

Как передавало ИА Регнум, в начале года министр обороны уже был госпитализирован, однако информация об этом впервые появилась 5 января. До этого момента ряд руководителей США, в том числе глава Госдепартамента Энтони Блинкен, не знали, где находился Ллойд Остин. 8 января в оборонном ведомстве сообщили, что Остина перевели из отделения интенсивной терапии. Спустя неделю главу Пентагоне выписали, а 29 января он вернулся к полноценному исполнению своих обязанностей.

Как сообщило The New York Times со ссылкой на заявление национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, Остина госпитализировали из-за осложнения поле операции по удалению опухоли простаты.

Позднее представитель ВС США Джастин Трипати в беседе с Politico сообщил, что Ллойд Остин даст показания по поводу своей госпитализации перед членами палаты представителей Конгресса США 29 февраля. Он отметил, что изначально дата слушаний были запланированы на 14 февраля, однако их перенесли в связи с конфликтом в расписании шефа Пентагона.