Вашингтон, 7 февраля, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны Соединённых Штатов Америки (Пентагон) Ллойд Остин даст показания по поводу своей госпитализации перед членами Палаты представителей Конгресса США 29 февраля, сообщила представитель ВС США Джастин Трипати в беседе с Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Министр обороны Ллойд Остин выступит на слушаниях в Палате представителей, чтобы ответить на вопросы по поводу его решения скрыть свою недавнюю госпитализацию от высших должностных лиц», — говорится в материале.

По словам председателя Палаты представителей по вооружённым силам Майка Рождерса, изначально предполагалось, что глава Пентагона выступит на следующей неделе, однако планы изменились из-за конфликта в расписании. Изначально слушания были запланированы на 14 февраля.

В начале месяца Ллойд Остин извинился перед общественностью и администрацией США, заявив, что поступил неправильно, не сообщив о своём онкологическом заболевании американскому руководству.

Как передавало ИА Регнум, шеф Пентагона был госпитализирован 1 января, однако впервые информация об этом появилась лишь 5 января. До этого момента ряд руководителей США, в том числе и глава Государственного департамента Энтони Блинкен, по их собственным словам, не знали, где находится глава минобороны.

8 января в Пентагоне объявили, что Остина перевели из отделения интенсивной терапии. Спустя неделю главу Пентагона выписали из больницы, а к полноценному исполнению своих обязанностей он вернулся 29 января. Первую встречу Остин провёл с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой отметил, что ещё не до конца оправился после перенесённой операции.