Москва, 11 февраля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Украинская армия на южнодонецком направлении в зоне спецоперации потеряла за сутки 150 военных, сообщил 11 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери противника составили до 150-ти военнослужащих и три автомобиля», — сказал Конашенков.

Он сообщил, что российские военные нанесли удары по украинским войскам в районах посёлка Шевченко и Водяное в ДНР и села Приютное в Запорожской области.

На херсонском направлении российские войска в Запорожской области отразили атаку ВСУ в районе села Новопокровка и нанесли удары украинской армии возле сёл Вербовое и Работино. В Херсонской области они нанесли удары по ВСУ в районе города Берислава, посёлка Ивановка и сёл Тягинка, Львово и Михайловка.

«Противник потерял [на херсонском направлении] до 50-ти военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу М777 производства США, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30», — сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России также сообщил, что на донецком направлении украинская армия за сутки потеряла 325 военных убитыми и ранеными, танк, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30. На краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли 120 военных, на купянском — 210.

В течение суток ВС России нанесли удары по пункту управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в ДНР и складу авиационных средств поражения. Российские средства ПВО сбили в зоне СВО за сутки 30 украинских дронов — в Харьковской области, а также в ДНР, ЛНР и Херсонской области.