Москва, 11 февраля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла 330 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях в зоне спецоперации, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов / РИА Новости

«Противник потерял до 210-ти военнослужащих и три автомобиля», — заявил генерал-лейтенант, говоря о купянском направлении в зоне СВО.

За минувшие сутки российские военные отразили пять атак ВСУ на этом направлении. Конашенков заявил, что подразделения Западной группировки войск отразили атаки в районах населённых пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка в Харьковской области.

На краснолиманском направлении ВС России отразили две атаки штурмовых групп ВСУ. На этом направлении украинская армия лишилась до 120 бойцов. В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское в ДНР, а также Серебрянского лесничества.

Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) российские военные отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Как 11 февраля сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки, по данным Минобороны России, украинская армия потеряла до 325 военных на донецком направлении, до 150 военных — на южнодонецком, до 50 военнослужащих — на херсонском.

В ведомстве также заявили, что российские подразделения отразили в течение суток 19 атак ВСУ. Помимо этого, средствами ПВО сбили 30 украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях, ЛНР и ДНР.