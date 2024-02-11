Москва, 11 февраля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. На донецком направлении в зоне спецоперации за прошедшие сутки украинская армия потеряла до 325 военных убитыми и ранеными. Об этом 11 февраля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Также, российские военные уничтожили танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30 Вооружённых сил Украины.

Кроме того, на этом направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ.

«Подразделения «Южной» группировки войск <…> отразили 11 атак формирований 24-й, 42-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны», ― доложил военный.

Атаковать позиции российских сил украинские военные пытались в районе Белогоровки, Богдановки, Майорска, Ленинского, Новгородского и Новомихайловки в ДНР.

Также Вооружённые силы России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Нового, Красного, Клещеевки и Курдюмовки.

Как сообщало ИА Регнум, в течении недели с 4 по 10 февраля российские военные заняли выгодные рубежи на купянском и донецком направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Во время боевых действий на донецком направлении российские бойцы за неделю отразили 26 атак ВСУ, чьи потери при этом превысили 2190 военных, а также два танка, 13 бронемашин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии.

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев 10 февраля сообщил, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили на донецком направлении 29 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Дроны ликвидировали в районе Марьинки и Володино.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ.