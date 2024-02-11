Москва, 11 февраля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по пункту управления одной из бригад и складу авиационных средств поражения украинской армии около Новогродовки. Об этом 11 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как рассказал военный, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских военных поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ у Новогродовки в ДНР, а также склад авиационных средств поражения и скопления личного состава с военной техникой в 119 районах.

Силы противовоздушной обороны сбили за сутки 30 украинских дронов около Орлянского в Харьковской области, Пролетарки, Песчановки, Новой Маячки, Дружбовки и Обрывки в Херсонской области, Кривошеевки в ЛНР, а также у Клещеевки, Каменки и Артёмовска в ДНР, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВС России нанесли удары по семи пунктам временной дислокации украинской армии на временно оккупированной киевским режимом части региона. Он уточнил, что также барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили автомобиль с пехотой ВСУ в районе Очакова.

Конашенков 10 февраля заявил, что армия России за неделю нанесла 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Военный уточнил, что всех поставленных целей удалось достичь.