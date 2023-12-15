Москва, 15 декабря, 2023, 17:52 — ИА Регнум. В продолжении конфликта на Украине виноват Запад, заявил 15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью NBC.

Андрей Эрштерм/ИЗВЕСТИЯ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Вы должны понимать свою ответственность за это. Вы удлиняете этот конфликт», — сказал Песков в адрес американской стороны.

По словам Пескова, Запад, в том числе США, посылает Киеву противоречивые сигналы о поддержке. Американские власти снабжают Украину оружием, выбрасывая миллиарды долларов налогоплательщиков на ветер.

Также телеканал отметил, что представитель Кремля поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит боевые действия на Украине за один день. Песков пояснил, что этот вопрос слишком сложный, чтобы его можно было решить так легко.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 19 июля заявил, что смог бы, став президентом, добиться завершения конфликта на Украине всего за 24 часа. Он сказал, что поговорил бы и с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, и всё уладил бы.

Зеленский в начале ноября в интервью NBC заявил, что Трампу стоило бы приехать на Украину, где он быстро всё поймёт. По словам Зеленского, он за 24 минуты объяснит Трампу, что тот не может управлять происходящим на Украине.