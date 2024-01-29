Прага, 30 января, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Если бывший глава Белого дома Дональд Трамп снова станет президентом США, то он может заключить соглашение с Россией, не выгодное ни для Украины, ни для Европы. Об этом 29 января заявил президент Чехии Петр Павел.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Вполне правомерно рассматривать в Европе возможность того, что Трамп победит на выборах и очень быстро заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным», — сказал глава республики в интервью Чешскому радио.

По словам лидера Чехии, к такому развитию событий необходимо подготовиться, поскольку Трамп смотрит на многие вещи по-другому, это может иметь определённые последствия.

Если Трамп выиграет в гонке за президентское кресло, Европе придётся уважать выбор американцев, добавил Павел. На счёт Украины, по мнению чешского президента, ВСУ нужно перейти к обороне и получить новое вооружение для противостояния России.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир пообещал в случае победы на выборах добиться мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до инаугурации. Он подчеркнул, что хорошо знает Путина и украинского коллегу.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер предположил, что на данный момент российский лидер Владимир Путин не стал бы говорить с экс-президентом США Дональдом Трампом по теме урегулирования конфликта на Украине. Западные страны слишком часто обманывали Россию, в том числе и во время президентства Трампа, сказал эксперт.

Член Сената Конгресса США от Республиканской партии Рэнд Пол в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что политики в Вашингтоне придерживаются мышления времён холодной войны и не стремятся налаживать отношения с Россией. Украине следует избегать планов вступить в НАТО, поскольку такая идея является провокацией, считает Пол. Он пояснил, что из-за указанных стремлений Киеву продолжат передавать американские ракеты, это будет своего рода пощёчиной для России.