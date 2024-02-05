Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за Байдена
Вашингтон, 5 февраля, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену осталось руководить страной девять месяцев до следующих выборов главы государства, и за это время всё ещё может начаться третья мировая война, заявил экс-президент страны Дональд Трамп 5 февраля телеканалу Fox News.
«За это время у нас есть все шансы начать третью мировую войну, потому что кто-то не справляется со своими обязанностями», — сказал бывший американский лидер.
Трамп добавил, что в мире не уважают Байдена и смеются над ним. Экс-президент обвинил действующего главу государства в превращении мира в ад и втягивании США в «кровавую бойню».
Как сообщало ИА Регнум, Трамп 13 января, выступая в ходе предвыборной гонки, заявил, что мир ещё никогда не был так близок к третьей мировой войне. По его словам, став президентом, он может предотвратить эту угрозу.
Официальный представитель НАТО Дилан Уайт 24 января объявил о начале военных учений альянса Steadfast Defender — 2024, участники которых отрабатывают действия на случай начала третьей мировой войны. Это самые крупные учения блока после окончания холодной войны.
Президент России Владимир Путин 2 февраля объявил, что стратегические ядерные силы России обновили на 95%. Он подчеркнул, что это является хорошим тылом для безопасности страны.