Вашингтон, 5 февраля, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену осталось руководить страной девять месяцев до следующих выборов главы государства, и за это время всё ещё может начаться третья мировая война, заявил экс-президент страны Дональд Трамп 5 февраля телеканалу Fox News.

Kyle Mazza /Keystone Press Agency /Global Look Press Президент США Джо Байден

«За это время у нас есть все шансы начать третью мировую войну, потому что кто-то не справляется со своими обязанностями», — сказал бывший американский лидер.

Трамп добавил, что в мире не уважают Байдена и смеются над ним. Экс-президент обвинил действующего главу государства в превращении мира в ад и втягивании США в «кровавую бойню».

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 13 января, выступая в ходе предвыборной гонки, заявил, что мир ещё никогда не был так близок к третьей мировой войне. По его словам, став президентом, он может предотвратить эту угрозу.

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт 24 января объявил о начале военных учений альянса Steadfast Defender — 2024, участники которых отрабатывают действия на случай начала третьей мировой войны. Это самые крупные учения блока после окончания холодной войны.

Президент России Владимир Путин 2 февраля объявил, что стратегические ядерные силы России обновили на 95%. Он подчеркнул, что это является хорошим тылом для безопасности страны.