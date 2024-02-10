Берлин, 10 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Канцлеру Германии Олафу Шольцу во время визита в Вашингтон не удалось послать важный сигнал России по Украине. Сделать это ему помешал американский лидер Джо Байден, сообщил Spiegel.

Michael Kappeler /dpa / Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

В статье отмечается, что глава правительства ФРГ приехал в США в худший для главы Белого дома момент, когда хозяин Овального кабинета выглядит более слабым и уязвимым, чем когда-либо за всё время пребывания на посту.

«Канцлер обеспокоен ситуацией на Украине. Своим визитом в Вашингтон Шольц хотел показать Москве образ сильного Запада, но президент США Байден отказался от роли влиятельного партнера», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Германии 8 февраля прибыл с визитом в США, а 9 февраля Шольц должен встретиться с президентом США Джо Байденом. В преддверии этого визита глава немецкого правительства заявил о неспособности Германии помогать Украине в одиночку.

Для канцлера Германии Олафа Шольца визит в США не увенчается успехом, ситуация с выделением помощи киевскому режиму складывается наихудшим для Германии образом. Как написало издание Politico, это особенно мрачный сценарий для немцев, которые опасаются, что теперь они окажутся на крючке, став главными защитниками Киева. В материале указано, что эту роль они никогда не хотели, предпочитая быть помощниками Вашингтона.

Канцлер 8 февраля заявил, что Украина, несмотря на поддержку Запада, может столкнуться со снарядным голодом и нехваткой оружия. По словам Шольца, западные страны вложили в поддержку Киева сотни миллиардов долларов, при этом только на долю Берлина пришлось около 30 млрд. Но, как оказалось, этого недостаточно.