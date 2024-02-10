Москва, 10 февраля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. За неделю украинская армия потеряла на краснолиманском направлении полторы тысячи военных, сообщил 10 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными до 1500 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и три орудия полевой артиллерии», — сообщил Конашенков.

Он также отметил, что российские военные за неделю улучшили положение по переднему краю, отразив 14 атак ВСУ.

Российские военные нанесли удары по ВСУ — по 60-й и 63-й механизированным бригадам, 12-й бригаде спецназначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 5-й бригаде нацгвардии Украины. Удары ВС РФ нанесли удары в районах сёл Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка, Торское и Григоровка ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.

Конашенков также сообщил, что российские военные улучшили за эту неделю положение на купянском и донецком, а также южнодонецком направлениях. За неделю в плен российской армии сдались 36 бойцов ВСУ.

Кроме того, за неделю российские военные сбили самолёты МиГ-29 и Су-25, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха» и 488 беспилотников ВСУ. Также ВС России нанесли удары по двум пусковым установкам и радиолокатору зенитного ракетного комплекса С-300 и восьми складов с боеприпасами ВСУ.