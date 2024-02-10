Москва, 10 февраля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Российские военные заняли выгодные рубежи на купянском и донецком направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом на брифинге 10 февраля сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«В течение недели подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные рубежи. Аналогичных результатов добились военнослужащие Южной группировки войск на донецком направлении», — заявил военный.

Во время боевых действий на донецком направлении российские бойцы за неделю отразили 26 атак ВСУ, чьи потери при этом составили свыше 2190 военных, а также два танка.

«Потери противника составили более 2190 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град», — сообщили в Минобороны.

В свою очередь, на купянском направлении российские подразделения отразили 36 атак украинских штурмовиков в районах Синьковки в Харьковской области и Терны в ДНР.

«Нанесено поражение живой силе противника в районах Новоселовского в ЛНР, Кисловки и Берестового в Харьковской области. Потери противника составили свыше 725 военнослужащих, две бронемашины, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии», — заявил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, на краснолиманском направлении за тот же период российские военные также улучшили положение по переднему краю и отразили 14 атак противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва в ЛНР, Ямполовка, Торское и Григоровка в ДНР и в районе Серебрянского лесничества. ВСУ в ходе боестолкновений потеряли до 1500 военных, 11 бронемашин, 31 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.