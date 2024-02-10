Москва, 10 февраля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю в зоне проведения спецоперации сбили два самолёта Воздушных сил Украины. Об этом 10 февраля на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Военный уточнил, что украинская армия лишилась самолётов МиГ-29 и Су-25.

Кроме того, авиация и средства противовоздушной обороны за неделю сбили 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха», а также 488 дронов.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля российские военные в зоне проведения СВО уничтожили самолёт Су-25 Вооружённых сил Украины. Удар по штурмовику истребительная авиация нанесла в районе Новотроицкого в ДНР.

В районе Алексеевки ДНР 7 февраля российские силы противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 украинской армии. Также силы ПВО за сутки перехватили четыре ракеты РСЗО HIMARS и сбили 104 украинских дрона у Мирного и Нового в Запорожской области, Новой Каховки и Счастливого в Херсонской области, Васильевки в ДНР, Стельмаховки, Житловки и Площанки в ЛНР.

Силы Военно-морского флота России вечером 9 февраля пресекли атаку морских дронов украинской армии на российские транспортные гражданские суда в Чёрном море. Атаку отразили патрульные корабли и авиация ВМФ, которые выполняли задачи в этой акватории. Один морской дрон поразили из артиллерийской установки, остальные подавили средствами радиоэлектронной борьбы.