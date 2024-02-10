Москва, 10 февраля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Российские военные на южнодонецком направлении в течение недели улучшили положение по переднему краю, сообщил 10 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю», — сказал Конашенков.

Он сообщил, что российские военные отразили на этом направлении за неделю пять атак украинской армии и нанесли удары по подразделениям 72-й механизированной бригады, 105-й и 128-й бригадам теробороны и 1-й бригаде нацгвардии Украины в районах города Угледар, посёлка Урожайное, сёл Макаровка и Старомайорское в ДНР и села Приютное в Запорожской области.

ВСУ за неделю потеряли на южнодонецком направлении 1160 военных, а также три танка, шесть боевых бронемашин, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.

Конашенков также сообщил, что на донецком направлении российские военные в течение недели заняли более выгодные рубежи. На этом направлении ВСУ потеряли за неделю 2190 военных, два танка, 13 боевых бронемашин, боевую машину РСЗО «Град», 38 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии.

Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев 7 февраля сообщил, что российские военные нанесли удары по 1-й бригаде нацгвардии Украины и 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригадам ВСУ в районах Урожайного, Угледара и города Доброполья.