Москва, 10 февраля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. От американской разведки не поступало предложений к Службе внешней разведки России совместно расследовать атаку ВСУ на военно-транспортный самолёт Ил-76, сообщил 10 февраля глава СВР Сергей Нарышкин интернет-изданию Life.ru

СК РФ

«Нет, не поступало», — сообщил Нарышкин, добавив, что контакты двух ведомств сохранились.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января украинская армия сбила ракетой российский Ил-76 над Белгородской областью. В самолёте находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все находившиеся на борту погибли.

В российском Минобороны назвали случившееся терактом. В ходе расследования выяснилось, что ВСУ использовали для удара по Ил-76 зенитную управляемую ракету MIM-104А из комплекса Patriot. По версии следствия, расчёт ЗРК состоял не только из украинских, но и из американских военных.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что Москва настаивает на международном расследовании этого теракта.

Посол России в США Анатолий Антонов 8 февраля сообщил, что добился проведения серьёзных встреч с представителями Совета нацбезопасности Белого дома и Госдепа США по вопросу теракта. Он представил американской стороне доказательства применения против Ил-76 ЗРК Patriot и сообщил о предложении Москвы провести международное расследование.

По словам дипломата, американские представители выразили заинтересованность этим вопросом, но при этом однозначно сказали, что речь идёт не о двусторонней работе, а о работе по линии ООН.