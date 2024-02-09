Вашингтон, 9 февраля, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Член Сената Конгресса США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс (штат Огайо) высоко оценил интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Своими впечатлениями сенатор поделился 9 февраля в соцсети X (бывш. Twitter).

Гавриил Григоров/ТАСС Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон

«Только что посмотрел это. Потрясающе», — написал он.

Вэнс также сделал у себя репост интервью, выложенного Такером на своей странице. Публикация сенатора набрала более 2,1 тыс. лайков.

Как сообщало ИА Регнум, интервью с президентом России обнародовали в 18:00 8 февраля (02:00 9 февраля мск). В соцсети X количество просмотров превысило 100 млн. Лайки к видео поставили более 700 тыс. пользователей, перепостили — более 225 тыс. На видеохостинге YouTube интервью посмотрели более 5 млн раз.

Сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес заявил, что интервью с Путиным вызвало в США эффект землетрясения. Он отметил, что благодаря этому простые американцы смогут узнать правду, что руководство США и НАТО ведут войну против России.

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с ИА Регнум заявил, что интервью с российским лидером позволило прорвать информационную блокаду Запада. Благодаря ему сотни миллионов людей смогут услышать ответы на важные вопросы, которые их интересуют, получат возможность понять позицию России. При этом Путин в интервью поднял вопрос, как добиться того, чтобы нашим потомкам не пришлось воевать, подчеркнул Баширов.