Москва, 9 февраля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Одним из главных эффектов интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является прорыв информационной блокады Запада. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

Александр Кряжев/РИА Новости

При этом эксперты отметили, что российский лидер сделал акцент на важных темах и судьбе мира в целом. По словам Баширова, Россию не устраивает то, как элиты делят мир и ставят тем самым нас всех на грань существования. Баширов считает, что этим интервью Карлсон дал возможность услышать ответы на вопросы, которые интересуют сотни миллионов людей по всему миру, понять российскую позицию. По мнению политолога, главный итог интервью — это поднятый президентом вопрос о том, как жить так, чтобы наши дети и внуки не держали в руках оружие.

«Пусть кто-то с той стороны, англосаксы, французы, немцы выйдут и скажут своё мнение. Тогда мы все заявления и сравним. На самом деле, это мировой вызов», — резюмировал эксперт.

В свою очередь, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко увидел в интервью российского лидера важный посыл: украинский конфликт начался не со стартом СВО. Украинский госпереворот, заполучившие власть люди, устроившие войну против жителей Донбасса, — вот что лежит в основе всего происходящего сейчас. Минченко указал: Путин отметил, что усилия России были направлены как раз на то, чтобы это остановить.

«Я думаю, что это развернутое описание позиции российских властей не только по украинскому конфликту, но и в целом по взаимоотношениям с Западом. Собственно, Путин совершенно намеренно сделал это выступление объёмным, детализированным, аргументированным, демонстрируя в том числе хорошее владение историческим материалом», — подчеркнул эксперт.

Минченко считает, что очень важен аспект того, что президент сказал о готовности России к переговорам, которые будут действительно содержательны, с опорой на национальные интересы обеих сторон. По словам эксперта, интервью Карлсону кардинально не повлияет на массовое сознание мировой общественности, так как тем же американцам ближе их внутренняя политика. Но вместе с тем теперь хотя бы есть понятное, системное изложение логики Владимира Путина для внешней аудитории, резюмировал Минченко.

Путин дал интервью Карлсону во время визита журналиста в Москву. Репортёр выложил полное интервью с Путиным 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск). Беседа длилась чуть более 2 часов. За это время журналист успел задать Путину порядка 60 вопросов.

Интервью вызвало настоящий ажиотаж во всём мире. За 14 часов его посмотрели 100 млн раз.

Беседа началась с исторической справки о России и Украине. Путин также ответил на вопросы журналиста о спецоперации на Украине, расширении НАТО, раздувании угрозы глобальной войны, отношениях с США.

Комментируя интервью Путина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Карлсон заранее не присылал российскому лидеру вопросы. По словам пресс-секретаря, для Путина прежде всего важна реакция россиян на его слова.